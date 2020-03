Felipe, do Atlético de Madrid, fala sobre sua quarentena

Os jogadores do Atlético de Madrid também estão confinados em suas casas, seguindo o plano de preparação física do clube para não perder a forma.

Felipe, o zagueiro do Atlético, é um dos que ficaram em Madri após o jogo contra o Liverpool, no qual se classificaram para as quartas de final da Champions League, por ordem do clube.

Assim, o brasileiro revelou que o Atlético passou uma folha de treinamento personalizada para o 'GloboEsporte' e também o que ele está fazendo em casa para passar o tempo.

"Estou fazendo esse trabalho em casa, tomando todas as precauções para evitar problemas", disse ele, acrescentando que passa tempo com a família e jogando videogame.

Além disso, Felipe explicou como está a situação na Espanha: "A cidade está parada aqui. Ninguém praticamente sai às ruas. Somente o mercado aberto, a farmácia e shoppings. Você só pode sair devido a extrema necessidade, se precisar algo em casa, algum remédio".

"Temos que estar vigilantes, estar cientes do que está acontecendo e fazer nossa parte. Se você sair de casa sem permissão, poderá ser multado em 600 euros", disse ele.