VÍDEO: Felipe Jonatan analisa duelo entre Santos e Sport no Brasileirão

O Santos chegou a quatro pontos em três partidas pelo Brasileirão e ocupa a oitava posição após conquistar neste domingo sua primeira vitória. Os gols do Peixe foram marcados por Soteldo, Felipe Jonatan e Marinho. O Athletico descontou com Abner no segundo tempo.

Confira no vídeo a entrevista com o lateral Felipe Jonatan, que acertou um chute de muito longe para marcar um dos gols do time treinado por Cuca. O próximo compromisso do Santos será contra a equipe do Sport, na quinta-feira, fora de casa.