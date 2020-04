Felipe Jonatan doou uma tonelada e meia de alimentos!

Em declarações publicadas pela 'GazetaEsportiva', o lateral esquerdo Felipe Jonatan relatou a doação de uma tonelada e meia de alimentos a famílias desfavorecidas que estão sendo afetadas pela crise do coronavírus.

O jogador do Santos quis contribuir com seu grão de areia para esta terrível situação doando cerca de 110 cestas básicas na cidade de Fortaleza e Maranguape, no Ceará.

"É o mínimo que posso fazer. Como sonhava em me tornar um jogador, sempre fui muito claro que ajudaria todos que precisassem, já que eu era um dos que precisavam. Não faço isso através da mídia, eu Sinto porque já senti na pele o que as pessoas estão passando. A fome mata, doar não", disse Felipe Jonatan.

Ele acrescentou: "Estamos passando por um momento delicado no qual muitas pessoas precisam de ajuda. Entendo meu privilégio e, enquanto posso ajudar, ajudarei. Espero que o coronavírus passe em breve, para acabar com todo esse sofrimento".