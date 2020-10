Felipe Jonatan projeta "jogo do ano" para o Santos na Libertadores

O Santos encerrou a preparação para o duelo com o Olimpia, marcado para esta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Manuel Perreira, em Assunção (PAR), pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2020.

O time depende apenas de um empate nas duas rodadas que restam para garantir a classificação. Por isso, na véspera da partida, Felipe Jonatan destacou a importância do duelo para o ano do time.

“É o jogo mais importante da temporada até o momento. Almejamos muito essa Libertadores para conquistarmos o tetra. E para isso acontecer, precisamos primeiro buscar essa classificação. Esperamos um jogo bem difícil, pois eles precisam muito do resultado. É um time que também está acostumado a ganhar Libertadores, sabe jogar esse tipo de competição, mas estamos muito preparados para alcançar essa vitória amanhã”, disse o lateral-esquerdo.

O jogador ainda comentou sobre as condições nas quais o time vem treinando. A última atividade antes do jogo contra o Olimpia passou oara as 18h do horário local por conta do forte calor em Assunção, com temperatura chegando a 42ºC.

“Eu sou do Ceará e no Nordeste do Brasil nós temos uma temperatura elevada. Mas nunca tinha treinado com um calor tão forte como aqui. Treinamos de noite com 42 graus, é fora do normal. Nunca tinha passado por isso. Sabemos que no jogo amanhã a temperatura estará parecida, mas não podemos inventar desculpas. Vamos entrar para guerrear e ir em busca da classificação”, concluiu Felipe Jonatan.

Depois de quatro rodadas da fase de grupos, o Peixe lidera seu grupo, com dez pontos, seguido pelo Defensa y Justicia, com seis. O Olimpia, com cinco, é o terceiro e o Delfin, com um, é o lanterna. Cada equipe pode somar no máximo seis pontos até o fim desta fase da competição.