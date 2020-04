Felipe Melo doa seis toneladas de alimentos!

O jogador brasileiro Felipe Melo doou com sua família e amigos um total de seis toneladas de alimentos para famílias carentes de São Paulo e comunidades indígenas da região para ajudar a superar as dificuldades causadas pela pandemia de coronavírus.

Melo, atual jogador do Palmeiras aos 36 anos e com passado na Juventus, Inter de Milão eGalatasaray, além de Almería, Racing e Mallorca na Espanha, reuniu seis toneladas de alimentos para ajudar a campanha 'Servir' para famílias em risco e comunidades indígenas que nessas situações de pandemia estão expostas a um alto risco de transmissão e mortalidade.

No Brasil, o coronavírus matou mais de mil pessoas e existem cerca de 25.000 pessoas infectadas. No entanto, várias universidades do país apontam para mais de 315.000 casos positivos não relatados.

Felipe Melo está sendo muito ativo nessa crise global da saúde e postou uma mensagem nas redes sociais dias atrás, na qual escreveu: "Existem pessoas que enviam mensagens nas redes sociais, mas não fazem isso de coração e criticam aqueles que não estão aparecendo. E quem não publica coisas, não significa que não sente o que está acontecendo. É hora de ajudar a todos, independentemente das pessoas que enviam ou não notícias. Esse tempo de tempestades passará, nós sairemos dessa e seremos mais forte", foi a mensagem do ex-jogador da Serie A e da LaLiga.