Felipe Melo é só elogios ao 'Pofexô' Luxemburgo

Luxemburgo, um dos maiores vencedores do futebol brasileiro chegou ao Palmeiras cercado de desconfiança por parte da torcida. Mas até aqui o desempenho é bom pelo Verdão. 100% de aproveitamento na Libertadores e uma das melhores campanhas do Paulistão.

Felipe Melo (36) um dos peso-pesados do vestiário do clube, é só elogios ao trabalho desenvolvido pelo 'Pofexô' Luxemburgo,

"Foi uma das nossas melhores contratações no ano. Temos desempenhado um bom papel como fruto de muito trabalho. Esperamos que possamos fechar com chave de ouro no fim do ano, conquistando títulos importantes. Porque o início é importante, mas o fim é melhor", disse o zagueiro em entrevista aos canais da Libertadores.

"Tecnicamente e taticamente, é um dos melhores do mundo. E tem nos ajudado bastante. É um cara que dispensa comentários pelo que representa para o futebol não só do Brasil, mas mundial. Acima de tudo, sabe lidar com as pessoas e o caráter de cada um", completou.