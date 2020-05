Felipe Melo não quer mais sair da zaga, diz Luxemburgo

Uma das primeiras medidas de Vanderlei Luxemburgo desde que reassumiu o comando do Palmeiras foi recuar o volante Felipe Melo, a fim de torná-lo zagueiro. Agora, mais de quatro meses depois, o treinador afirmou estar satisfeito com a mudança e que o próprio jogador não quer mais sair da nova posição.

"É um jogador pesado. Há dois anos eu disse que o Felipe poderia render muito mais como zagueiro do que como volante. E se você perguntar para ele se quer sair da posição de zagueiro, ele vai dizer não porque ele agora está inteiro, sempre com saúde", disse o técnico em entrevista ao Uol.

Luxemburgo falou, ainda, que usou a seleção brasileira na Copa do Mundo do México em 1970, comandada por Zagallo, como inspiração para sua mudança, afirmando que as características de Felipe Melo são mais condizentes com a zaga do que com o meio de campo."Se em 1970 o Zagallo faz isso e mostra o conhecimento do técnico brasileiro e ganha uma Copa, por que trazer o Felipe Melo para trás é errado?", questionou.

Luxemburgo completou, dando embasamento à sua decisão: "Eu estudo futebol. Nós jogamos uma Copa do Mundo, em 1970, com mudança de posição. Zagallo colocou o Tostão de centroavante, colocou o Rivelino por dentro, fazendo o quarto homem, jogou com dois volantes que não eram de marcação, eram o Clodoaldo e o Gerson", lembrou o treinador".

À época da mudança, o treinador alviverde usou os mesmo argumentos em entrevista ao perfil da Florida Cup - competição da qual o Palmeiras participou no início do ano, marcando sua estréia na temporada. "Porque acho que ele é um excelente jogador de futebol, só que é muito alto e pesado. Então, com a idade que tem, joga de volante, só que a velocidade e a intensidade são diferentes. Ele consegue ter intensidade, mas no momento do jogo perde isso. Então fica com dificuldade”

"No primeiro bote ele vai bem, no terceiro ele toma o amarelo e no quarto ele toma o vermelho. Quando você coloca ele cinco, dez metros para trás, ele vai deixar de correr 60% do jogo. Então vai correr só 40% com a inteligência, qualidade e força física que tem, não tenho dúvida de que pode se tornar um grande zagueiro”, completou.

Aos 38 anos, o polêmico Felipe Melo está em sua quarta temporada defendendo o Palmeiras. Desde então fora 143 partidas e 11 gols marcados, além de dois troféus levantados, um do Campeonato Brasileiro de 2018 e o outro, já como zagueiro, foi o da Florida Cup de 2020. Hoje, Felipe é o capitão da equipe de Luxemburgo.