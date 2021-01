Felipe Melo pode desfalcar o Palmeiras por “chave de braço” contra o Vasco?

Felipe Melo foi absolvido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de modo definitivo nesta quinta-feira (14), por uma “chave de braço” durante vitória do Palmeiras contra o Vasco, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, no mês de novembro.

O lance em questão aconteceu em uma confusão dentro da grande área. Perto do final do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava empatado, o Palmeiras tinha uma falta próxima à área para cobrar. No agarra-agarra, antes da cobrança de Gabriel Menino, Felipe Melo acabou derrubando Léo Matos, lateral do Vasco, com uma "chave de braço", golpe comum nas artes marciais.

O jogo continuou, pois o árbitro Anderson Daronco não havia permitido a cobrança da falta, e o atleta do Palmeiras não foi punido pela possível infração. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, entretanto, decidiu rever a disputa devido ao risco do golpe do veterano.

Mesmo com Felipe Melo se lesionando e estando afastado depois de uma cirurgia no tornozelo, o STJD denunciou a ação do palmeirense por agressão, a enquadrando no artigo 254-A, que prevê suspensão de quatro a 12 partidas do acusado. Mesmo artigo pelo qual Jô, do Corinthians, foi inicialmente denunciado, após dar um soco em Diego Costa, zagueiro do São Paulo - no final, o atacante foi punido por outro artigo, o 250, que prevê penas mais brandas.

Para enquadrar o volante no artigo 254-A, o STJD até contou com declarações de dois lutadores do UFC, Glover Teixeira e Fabrício Werdum, como trouxe o GE. Werdum, por exemplo, apontou que o golpe de Felipe Melo poderia ter quebrado o braço de Léo Matos.

Felipe Melo é absolvido, mas ainda é desfalque

A decisão definitiva do STJD saiu nesta quinta-feira (14) e foi favorável a Felipe Melo, que foi absolvido da denúncia por decisão unânime. Contudo, ele segue como desfalque para o Palmeiras por conta de uma fratura no tornozelo, sofrida na mesma partida contra o Vasco.

Agora, que o Palmeiras está classificado para a final da Libertadores da América, contra o Santos, o defensor Alviverde trabalha para voltar a tempo da grande decisão. Felipe Melo já realiza a transição para a o gramado e já fez algumas atividades com bola. Mesmo assim, sua presença na final ainda é pouco provável.