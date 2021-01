Felipe Melo resgata entrevista pró-Boca e é criticado por palmeirenses

Às vésperas do jogo de volta do Palmeiras contra o River Plate pelas semifinais da Libertadores 2020, Felipe Melo causou polêmica na internet, mas com outro clube argentino, o Boca Juniors.

O volante do Palmeiras ressuscitou uma entrevista ao periódico Olé, onde assume uma simpatia pelo Boca Juniors, tratando o clube da capital como “uma paixão argentina”. Melo publicou uma foto da capa do jornal em seu Instagram, agradecendo o Olé, que foi marcado na postagem.

A publicação não agradou em nada os palmeirenses, que rapidamente se pronunciaram contra a decisão do Pitbull. O principal motivo é a possibilidade de uma final entre Palmeiras e Boca Juniors na final da Libertadores, caso o Verdão confirme a vaga no confronto contra o River e o Boca vença o Santos no jogo da próxima quarta (13).

Ao perceber a reação dos torcedores, o volante deletou a publicação e postou um novo story questionando as reclamações. “Jornal de maio do ano passado. Aos caçadores de bruxas, vai caçar em outro lugar”, escreveu Felipe, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo.

Após a vitória por 3x0 no jogo de ida, o Palmeiras recebe o River Plate (principal rival do Boca) no Allianz Parque nesta terça (12), e pode perder por até dois gols de diferença para avançar. Boca e Santos empataram por 0x0 na ida, e têm um confronto aberto na Vila Belmiro na quarta.

Confira as reações à publicação de Felipe Melo: