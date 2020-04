Felipe Melo tentou levar Ibra ao Palmeiras

O Palmeiras queria assumir os serviços de Zlatan Ibrahimovic. Quem tentou buscar o atacante foi Felipe Melo, que tem uma relação curiosa com o sueco.

"Num jogo em que ele ainda estava na Inter de Milão e eu na Fiorentina, eu já tinha cartão, e eu lembro que eu dei uma atropelada nele. Ele tem 1,90 e tanto. E ele pulava e gritava que eu tinha que ser expulso. Depois dessa aí, ele começou a me chamar de 'animale'. Onde ele me encontrava, ele me chamava assim", lembrou o volante/zagueiro em entrevista o canal ao 'Allianz Parque'.

Depois disso, vieram convites: "Depois, ele me chamou pro Milan e depois pro PSG, que quase fechei, mas acabei indo pro Galatasaray. Aí, em um jantar em Miami, ele estava no PSG e ele me encontrou, foi na mesa e falou comigo".

"Ele tem um carinho por mim, mas não somos amigos. Pelo contário, mandei uma mensagem pro Ibra pra ele vir pro Palmeiras e estou esperando a resposta até hoje", concluiu Felipe Mello.