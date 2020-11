Com fratura, Felipe Melo não voltará antes de fevereiro

Em nota divulgada na tarde desta segunda-feira, o Palmeiras atualizou a situação médica de Felipe Melo e confirmou que o jogador não voltará a atuar antes de fevereiro de 2020.

"O meio-campista Felipe Melo teve constatada uma fratura no tornozelo esquerdo e passará por cirurgia nesta segunda-feira. A recuperação se estenderá de três a quatro meses", anunciou o clube.

O problema teve origem em lance do segundo tempo do jogo contra o Vasco da Gama e teve que ser carregado para deixar o gramado do São Januário.

Aos 37 anos, o meio-campista vive sua quarta temporada no Palmeiras após deixar a Inter de Milão. Nesta campanha, em que foi utilizado como zagueiro em algumas partidas, ele soma 29 jogos disputados (sempre como titular), um gol e uma assistência.