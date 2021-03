Lista do Atlético de Madrid tem um desfalque e dois retornos

O Getafe de José Bordalás recebe o líder Atlético de Madrid de Diego Simeone neste sábado, no Coliseum Alfonso Pérez, em jogo da 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Confira aqui as prováveis escalações.

O técnico argentino confirmou os jogadores relacionados para a partida e terá apenas o zagueiro Felipe como desfalque contra o time que ocupa a 15ª posição. O brasileiro está suspenso por excesso de cartões amarelos.

José María Giménez e Héctor Herrera voltam a estar disponíveis. O primeiro volta de lesão e espera finalmente ter regularidade, enquanto Herrera estava com problemas pessoais.

Os convocados de Simeone: Oblak, Grbic, Trippier, Vrsaljo, Hermoso, Lodi, Giménez, Savic, Torreira, Kondgobia, Koke, Saúl, Vitolo, Lemar, Llorente, Carrasco, Herrera, Correa, João Félix, Luis Suárez e Dembélé.