Felipe pode ter uma nova chance com o 'Cholo'

Stefan Savic e Giménez foram os esccolhidos por Simeone para compor a zaga titular do Atlético, com isso Felipe vem ficando na reserva desde o final do mês de outubro.

O montenegrino não entrou em campo contra o Azerbaijão porque sentiu problemas musculares na coxa esquerda, e terá que passar por exames.

Caso não seja possível entrar em campo na partida contra o Barcelona no próximo final de semana, o Cholo dará uma nova chance a Felipe, que cumpriu bem o seu papel quando foi necessário.

No entanto, o brasileiro não joga desde o dia 27 de outubro, já que ficou no banco contra Osasuna, Lokomotiv Moscou e Cádiz. Mas poderá ter uma chance de recuperar a sua confiança.