Chapecoense anuncia a contratação de Felipe Santana

A Chapecoense buscou experiência para seu sistema defensivo. O zagueiro Felipe Santana, de 34 anos chega com um grande currículo e muita motivação para ajudar o time catarinense. O contrato assinado vale até o fim de dezembro deste ano.

Para Felipe, os seus objetivos estão alinhados com o do clube e é por conta disso que o casamento promete dar certo. “Chego num momento especial. Um momento onde me sinto feliz, empolgado e entusiasmado com a oportunidade. E a Chapecoense também vive a expectativa de um retorno para a Série A, de onde não devia ter saído. Acho que a gente casa nesse aspecto. O Felipe quer, a Chapecoense quer, a cidade quer”.

O jogador soma passagens por times como Figueirense, Borussia Dortmund, Schalke 04, Olympiakos, Kuban Krasnodar e Atlético Mineiro.

Entre os títulos de seu currículo, estão dois Campeonatos Catarinenses, uma Supercopa da Alemanha, dois Campeonatos Alemães, uma Copa da Alemanha, um Campeonato Grego e um Campeonato Mineiro.

O vídeo mostra o momento em que a contratação foi confirmada, em primeira mão, pelo jogador em ligação para um dos torcedores do clube.