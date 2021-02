Carille nega proposta do Fluminense: "não chegou nada"

Recentemente espetaculado no Fluminense, o técnico Fábio Carrille, que hoje comanda o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, garantiu que até o momento não chegou nenhuma proposta para ele. O treinador vive boa fase na liga saudita e ressaltou estar feliz.

"A gente vê algumas coisas pela imprensa, mas a mim não chegou nada. Quem cuida disso são meus empresários. Eu estou bastante feliz com o trabalho que estamos realizando aqui e vejo muito potencial nele. Tenho contrato até junho e, por enquanto, está assim. Depois disso, não sabemos o que pode acontecer. Mas hoje eu estou muito feliz e pretendo cumprir meu contrato".

O Ittihad vem numa boa sequência na liga e na última quinta-feira (04), goleou o Al Fateh, time de Christian Cueva, por 4 a 1. O resultado deixou a equipe de Carrile com apenas quatro pontos de diferença para o líder Al Shabab.

"Acho que a gente vem em um momento muito bom. Tivemos recentemente uma série de 14 jogos sem derrotas, o que nos alçou a uma posição boa na tabela do nacional, nos deixou nas quartas-de-final da Copa do Rei e na final da Copa Árabe. Estamos trabalhando para brigar nessas frentes Tivemos recentemente uma série de 14 jogos sem derrotas, o que nos alçou a uma posição boa na tabela do nacional, nos deixou nas quartas-de-final da Copa do Rei e na final da Copa Árabe. Estamos trabalhando para brigar nessas frentes".

Campeão Brasileiro pelo Corinthians em 2016, está é a segunda passagem de Carille pela Arábia Saudita. Na primeira, ele comandou o Al Wehda, antes de retornar ao Timão em 2018. O treinador tem contrato com o Al-Ittihad até junho deste ano e o clube já vem manifestando o interesse numa renovação.