Fellaini supera o coronavírus

Três semanas depois de ter sido contaminado pelo coronavírus, Fellaini se encontra recuperado. O velho conhecido da Premier League, que atualmente defende as cores do Shandong Luneng, confirmou a sua recuperação nas redes sociais.

"No dia 14 de abril, nosso jogador, Fallaini, que estava no hospital, se recuperou da infecção e recebeu alta médica", escreveu o clube no Weibo.

"O jogador continuará em observação de acordo com as oriantações médicas e ficará em quarentena por 14 dias", completou.