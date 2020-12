Fenerbahçe admite que a contratação de Özil é mais sonho do que realidade

O contrato de Mesut Özil com o Arsenal vai até junho de 2021. Apesar de não contar para Arteta, a ideia do jogador é aguentar até o verão para poder decidir qual será seu próximo destino.

Enquanto isso, na Turquia sonham com ele. No país nasceram os pais de Özil e no Fenerbahçe ele vem sendo cobiçado.

Sobre a possível transferência, o mandatário do clube Ali Koç falou. "Agora mesmo é um sonho. Se não vendermos jogadores, não poderemos trazer ninguém em janeiro. Precisamos de novos reforços para várias posições. Mesut Özil está na agenda desde que fizemos uma campanha para arrecadar dinheiro ao clube", reconheceu.

E consta que o jogador também gostaria de tentar a sorte ali: "Mesut Özil é torcedor do Fernerbahçe. Ele gosta muito do nosso clube. Tamb´´em estava na agenda no começo da temporada, mas é muito difícil".

"Nosso clube não agora na situação de enfrentar uma contratação desse tipo. Seria um sonho difícil de realizar. É um sonho complicado, mas sonho no fim das contas...", disse em declaração ao 'AS'.