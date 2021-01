Fenerbahçe anuncia Özil... na bolsa turca!

A passagem de Mesut Özil pelo Arsenal está prestes a chegar ao fim. O jogador alemão pode assinar pelo Fenerbahçe, depois de o clube oficializar o início das negociações na bolsa, revelou o perfil no Twitter 'TurcFootball'.

Nenhum dos dois clubes oficializou a chegada do jogador através das suas redes sociais ou através de comunicados, embora o fato de estar na bolsa dê um ar de oficialidade.

O jogador já deixou pistas neste sábado que a sua chegada ao Fenerbahçe está perto de acontecer. O alemão respondeu a uma postagem do clube e tuitou corações com as cores do time, e neste mesmo domingo voltou a fazer isso com um escudo com as cores do time otomano.

Aliás, Özil já fala como jogador do Fenerbahçe. "Estou muito animado. Já disse muitas vezes que sou um fã da equipe e estou muito feliz por vir", disse ele no 'NTV Spor'.

"Deus me recompensou por vestir a camisa do Fenerbahçe e vou vesti-la com orgulho. Tenho treinado com a equipe o tempo todo. Não jogo há muito tempo. Estou em boa forma física, não há problemas", disse.

Da mesma forma, o Arsenal, relatou o 'Evening Standard', deu a Özil permissão para viajar para a Turquia para se submeter ao exame médico pertinente e selar seu novo contrato.