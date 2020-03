"Ferguson me disse: 'não escale Bale, que dá azar"

Redknapp falou sobre Bale em sua etapa no Tottenham. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Em entrevista ao 'Sky Sport', o ex-técnico do Tottenham, Harry Redknapp, falou sobre sua coincidência com Modric e Bale, que ele transformou. Sobre o galês, o treinador destacou uma história com Alex Ferguson em uma má sequência dos 'spurs'.