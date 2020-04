Férias antecipadas durante a crise: até Tite deve ter descanso adiantado pela CBF

E vai sobrar até para Tite e companhia: sem nenhuma atividade marcada no calendário, nesta sexta-feira (3) a CBF deve anunciar férias coletivas para funcionários das seleções.

Desta maneira, Tite, Pia Sundhage, André Jardine e todos os membros de comissões técnicas devem ser liberados. A decisão, de acordo com informações do 'Globo Esporte', foi tomada em uma reunião entre os coordenadores Juninho Paulista e Marco Aurélio Cunha.

Assim como nos clubes da Série A do Brasileirão, as férias serão de 20 dias, concedidas neste mês de abril. Recentemente, a entidade também divulgou as reuniões semanais das comissões técnicas estavam acontecendo à distância. Mesmo assim, sem nada previsto, não existia razão para manter as atividades.

Como a crise do coronavírus Covid-19 ainda não tem nenhuma previsão de terminar, também não existe uma data de retomada das atividades nas comissões técnicas. A expectativa da entidade é que voltem a ter partidas internacionais nos primeiros meses do segundo semestre. Antes disso, é extremamente improvável que existam datas Fifa.

Com a medida, a seleção brasileira masculina deve estrear em 2020 só na segunda metade do ano, fato no mínimo incomum. O último jogo da canarinho foi uma vitória por 3 a 0 sobre a Coreia do Sul, em novembro de 2019. Já a seleção feminina encerrou as atividades neste mês de março, diante do Canadá, já com portões fechados.