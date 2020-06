Férias e um pequeno confinamento: assim o Bayern se prepara para a Champions

O Bayern de Munique, de acordo com a revista 'Kicker', fez um planejamento provisório para a retomada da Liga dos Campeões, enquanto se aguarda o que a UEFA decide em 17 de junho.

A Bundesliga terminará, se não houver contratempos, em 27 de junho e a final da Copa da Alemanha, pela qual o Bayern poderia se classificar nesta quarta-feira contra o Eintracht, será disputada em 4 de julho.

O Bayern está pendente da partida de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, depois de vencer por 3 a 0 na partida fora de casa.

A partida está prevista para o dia 6 de agosto, portanto haverá uma longa pausa entre o final da temporada alemã e a retomada da Liga dos Campeões.

Os planos do Bayern são dar aos jogadores 12 dias de folga antes de se preparar para a partida, caso garantam a passagem para as quartas de final da Liga dos Campeões, que se espera que seja disputada na forma de torneio curto com eliminação direta a partida única e em campo neutro, provavelmente em Lisboa.

Na primeira semana após o retorno dos dias de descanso, os jogadores treinam em casa e sozinhos e terão que passar por três testes de coronavírus.

Depois disso, o técnico Hansi Flick terá o grupo novamente disponível para aperfeiçoar a preparação.

Entre a partida contra o Chelsea e o início das quartas de final, se eles se classificarem, o Bayern quer jogar uma partida amistosa preparatória e manter a concentração.