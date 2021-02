Ferj ajusta a tabela e antecipa início do Campeonato Carioca

A data prevista para o início do Campeonato Carioca mudou novamente. O torneio, que começaria no dia 28 de fevereiro, depois passou para o dia 6 de março, agora, terá a rodada de abertura nos dias 3 e 4.

A Ferj informou que, desta vez, a mudança foi por conta da CBF, que incluiu o dia "3 de março de 2021 como uma das datas destinadas aos Campeonatos Estaduais de 2021". Abaixo, confira o comunicado da Federação.

"Marcelo Carlos Nascimento Vianna, Diretor do Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, pelo RGC e pelo REC da Fase Principal do Campeonato Estadual da Série A de Profissionais de 2021, e

- Considerando que a Confederação Brasileira de Futebol incluiu recentemente o dia 03 de março de 2021 como uma das datas destinadas aos Campeonatos Estaduais de 2021; Considerando a necessidade de ajustar as diretrizes estabelecidas pela RDI nº 005/21; Considerando as disposições dos artigos 32 do REC, e 16, II do RGC

RESOLVE:

Alterar a data de início da Fase Principal do Campeonato Estadual da Série A de Profissionais de 2021, a fim de que esta seja iniciada a partir do dia 03 de março de 2021, nos termos da tabela republicada pelo DCO.

Ficam mantidas as disposições do artigo 4º, I, do REC em relação ao prazo para inscrição de atletas, devendo este, agora, obviamente, ser calculado como base na nova data de início da competição, dia 03 de março de 2021.

Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2020"