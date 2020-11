No Dia da Consciência Negra, volante Fernandinho, do Manchester City, falou sobre a importância de não haver distinção de raça e relatou episódios de racismo velado que sofreu ao longo da vida.

Confira no vídeo acima o depoimento do jogador brasileiro, que ainda relembrou como lidou com os casos de abuso racial que viveu após a Copa do Mundo de 2018.