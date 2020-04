Fernandinho gostaria de jogar no futebol dos EUA

Fernandinho não tem planos de deixar a Premier League. O jogador do Manchester City garante que está satisfeito na Inglaterra.

"Tanto minha família quanto eu estamos bem aqui. É uma cidade muito bonita, todo mundo tem paixão pelos jogos. Adoram futebol", disse o jogador em declarações publicadas por 'Daily Mail'.

Os torcedores sempre transmitiram seu carinho a ele: "Como estou aqui, posso sentir o amor e o respeito da torcida. Isso é bom, dá uma motivação extra para trabalhar e entrar em campo. Sinto falta do meu país, mas estou fazendo meu trabalho", contou o brasileiro.

E para o futuro? Fernandinho não descarta uma mudança de país: "Pensei na MLS ... Se alguma proposta me vier no futuro, considerarei isso com certeza".