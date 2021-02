Fernandinho teria oferta para se tornar auxiliar de Guardiola

O contrato de Fernandinho com o Manchester City vai chegando ao fim, e um dos interessados nos serviços do volante/zagueiro é o Atlético Mineiro, que recentemente contratou outro jogador com passagem marcante pela seleção, Hulk.

Apesar do interesse do Galo, a transferência pode ser mais difícil do que o esperado, mas por um motivo inusitado. O brasileiro teria uma oferta do City para integrar a comissão técnica de Guardiola no clube inglês.

A informação veio de Rodrigo Caetano, dirigente do Atlético Mineiro, que revelou o interesse do clube no jogador, mas tratou de rotular a negociação como complicada.

"Fala-se muito no Fernandinho por estar numa situação de final de contrato. É um jogador muito bom dentro de campo e melhor fora dele. Inclusive, há uma conversa para que ele integre a comissão técnica do Pep Guardiola”, disse Rodrigo em entrevista à Super 91.7 FM.

Uma das principais peças do City desde sua chegada em 2013, Fernandinho vê seu tempo em campo diminuir nas últimas temporadas. Aos 35 anos de idade, o volante atuou em apenas 19 das 33 partidas da temporada até aqui, com minutos bastante reduzidos em diversas delas.

Com uma arrancada nas últimas rodadas e tropeços de Liverpool e United, o City lidera a Premier League. Em um jogo considerado uma das finais antecipadas da competição, os Citzens encaram o Liverpool de Klopp neste domingo (7), e pode disparar na liderança.