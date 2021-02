Fernandinho pode acabar sendo parte da comissão técnica de Guardiola

Fernandinho pode passar do campo ao vestiário do Manchester City. O brasileiro é uma das peças-chave de Guardiola, já nos últimos anos de sua carreira esportiva.

“Especula-se muito porque ele está chegando ao fim do contrato. Ele é uma referência no City, não só no campo, mas também fora dele. Parece que a decisão vai depender de Fernandinho querer prorrogar sua carreira como jogador no Brasil ou tornar-se treinador imediatamente. Ele já demonstrou interesse em se tornar treinador e admira Guardiola", disse o presidente do Atlético Mineiro, Víctor Caetano.

O presidente acrescentou em 'O Tempo' que quer assumir os serviços de Fernandinho: “É muito interessante para nós, porque ele é muito bom em campo e também excelente fora. No momento não há negociações nem com Fernandinho nem com os seus agentes. Ele tem uma situação que, ao voltar ao Brasil, daria preferência ao Athletico Paranaense”.

Assim sendo, Guardiola pode fazer o mesmo com Fernandinho o mesmo que fez com Arteta, sem este ter sido seu jogador. Ou seja, que se aposenta para fazer parte de sua comissão técnica.