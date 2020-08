Goleiro do Vasco foi decisivo no duelo do Campeonato Brasileiro de 2018 contra o Ceará, na última rodada do torneio, fazendo defesas importantes e garantindo o empate por 0 a 0, que manteve o Cruzmaltino na elite do Brasileiro. Na entrevista, Fernando Miguel relembra o jogo e elogia as evoluções nos últimos anos na estrutura do Vasco.