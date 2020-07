O Campeonato Carioca avança para as semifinais em meio à polêmica sobre as transmissões das partidas. O Vasco da Gama caiu da Taça Rio apesar de conseguir vencer o Madureira na última quinta-feira, com gol de Germán Cano.

Após a partida, o goleiro Fernando Miguel comentou a atuação do time na despedida da competição.