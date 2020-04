Fernando Ricksen defendeu as cores do Fortuna Sittard, clube holandês que ocupa atualmente a 16º posição do Campeonato Holandês, em 108 oportunidades, marcando seis gols e dando nove assistências.

O meia holandês faleceu 2019 aos 43 anos, depois de uma carreira vitoriosa no Rangers FC e Zenit de São Petersburgo. E recebeu uma bonita homenagem do Fortuna Sittard.