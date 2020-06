Fernando Santos renova até 2024 com Portugal

Fernando Santos chegou à Seleção de Portugal em setembro de 2014 e se tornou o técnico com mais vitórias no cargo. O treinador que conquistou a Eurocopa 2016 e a Liga das Nações 2019 permanecerá mais quatro anos na função.

Com a novidade confirmada nesta terça-feira pela Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Santos ficará no comando da equipe nacional por um período que abrange mais uma Copa do Mundo, duas Eurocopas e duas Ligas das Nações.

Fernando Gomes, presidente da FPF, destacou a conduta do técnico: "É uma pessoa respeitada, respeitadora e, acima de tudo, um ganhador."

"Para nós é um privilégio servir Portugal e o futebol português, é isso que vamos procurar continuar a fazer na mesma medida em que o temos feito, sempre com uma ambição, que é ganhar. Desde que chegamos foi a isso que nos propusemos. Sabemos que não vamos poder ganhar tudo, seguramente, mas vamos lutar para ganhar tudo", declarou o treinador francês.