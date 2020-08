Fernando Torres está prestes a se tornar treinador

Em lembrança da data em que encerrou a carreira como jogador, Fernando Torres compartilhou suas impressões e projetos com seus seguidores de suas contas em redes sociais.

"Neste domingo, completa um ano do dia em que anunciei a minha aposentadoria. Confesso que quando estava ativo não me dava conta de como o tempo passa rápido", disse o ex-atacante.

Aos 36 anos, ele revelou o que planeja para seu futuro. "Em todo esse tempo, me acostumei a uma nova realidade. Aceitei que já não sou um jogador em atividade e estou prestes a me tornar treinador", contou Fernando Torres.

Entre as temporadas 2000-01 e 2018-19, o espanhol atuou por onze anos no Atlético de Madrid, quatro no Chelsea, cinco no Liverpool, dois no Sagan Tosu (Japão) e um no Milan. Com muitas participações na Seleção da Espanha, ele foi um dos campeões da Copa do Mundo de 2010.