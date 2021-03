Ferreirinha pode virar titular para decisão

O Grêmio começou a disputa da final da Copa do Brasil com uma derrota para o Palmeiras por 1 a 0, em casa, e agora terá que vencer por dois gols de diferença em São Paulo para conquistar seu sexto título na competição. Pouco inspirado e apático em momentos dos primeiros 90 minutos, o time comandado por Renato Gaúcho pouco criou e só teve chances claras de gol no final do confronto, após a expulsão do zagueiro Luan, aos 18 do segundo tempo, e a entrada de Ferreira. O jovem atacante é, aliás, talvez a melhor notícia para os gremistas na esperança do hexacampeonato.

Ferreirinha deu trabalho para a defesa adversária, principalmente no mano a mano com o uruguaio Viña, e por pouco não mudou a história da partida. Por conta do baixo rendimento dos titulares Alisson e Pepê e a intensidade que trouxe ao time tricolor, ele ganha força para começar entre os titulares no duelo da volta contra o Verdão no próximo domingo, 7. Seu nome, inclusive, passou a ser bastante pedido por torcedores nas redes sociais.

Renato ainda terá uma semana para aplicar as correções necessárias e definir a equipe que entrará em campo no final de semana. Durante a coletiva após a derrota, o treinador não adiantou quem serão seus titulares para a decisão e ainda minimizou a pouca produtividade do seu ataque.

"Em decisão é assim. Na final da Libertadores praticamente não teve chance (de gol) também. Em decisão a gente não pode é dar mole, demos mole e levamos o gol. Infelizmente, por causa de um detalhezinho, perdemos o jogo. Se você for ver as finalizações do Grêmio é só olhar as finalizações do Palmeiras também. Ninguém pode dar mole", disse.

Mesmo assim, Renato ainda deve promover uma mudança de peças no setor ofensivo, ainda mais por conta da necessidade de marcar gols fora de casa, de modo que a entrada de Ferreirinha no lugar de Alisson seja justamente a novidade mais provável no momento. Mas essa pode não ser a única alteração: com rendimento abaixo do esperado, Jean Pyerre também não tem escalação confirmada e pode começar no banco de reservas, dando lugar a Thaciano ou Isaque na esperança de, quem sabe, vencer por dois ou mais gols e ficar com a taça.

Com a vitória em Porto Alegre, os comandados por Abel Ferreira têm a vantagem de jogarem pelo empate para conquistarem o quarto título na Copa do Brasil. Com o fim da regra do gol marcado fora de casa, qualquer vitória por um gol em favor do Grêmio leva a decisão para os pênaltis. A decisão acontece a partir das 18h (horário de Brasília) do próximo domingo, no Allianz Parque, em São Paulo.