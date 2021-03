Muita festa no vestiário do Dínamo Zagreb ao eliminar o Tottenham

Muita festa no vestiário do Dínamo de Zagreb ao eliminar o Tottenham. DUGOUT

Veja os bastidores da comemoração no vestiário do Dínamo de Zagreb após a incrível recuperação de 2 a 0 na ida contra o Tottenham para chegar às quartas de final da Liga Europa de 2020/21, com um agregado de 3 a 2.