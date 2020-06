Sem medo do coronavírus, centenas de torcedores do Liverpool tomaram as ruas da cidade para comemorar o título da Premier League, 30 anos depois.

Com camisas, sinalizadores, músicas e abraços, sem respeitar as distâncias de segurança, os torcedores tomaram conta dos arredores de Anfield.

E assim estava Anfield pouco depois do apito final entre Chelsea e Manchester City. Festa total.