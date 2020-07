"Ficar fora na primeira fase é uma vergonha", diz presidente do Corinthians

O Corinthians está em uma situação bem delicada no Campeonato Paulista. O Timão pode ser eliminado ainda na primeira fase. Para evitar essa situação, precisa vencer o Oeste neste domingo e torcer para o São Paulo.

Em entrevista coletiva nesse sábado, o presidente do Corinthians classificou uma possível eliminação nesse final de semana como "vergonha'.

"Eu posso falar pelo Corinthians, estamos preocupados em ganhar nosso jogo. Faz parte do folclore do futebol. Não tem nada a ver com o São Paulo. O São Paulo pode colocar o Sub-15, Sub-20, Sub-30. Temos de nos preocupar em fazer o nosso jogo, tentar ganhar. O Oeste vai dar a vida e temos de dar a vida mais ainda", analisou.

"Quando fui dormir na quinta-feira estava em um país, na sexta acordei em outro país. Já era o time a ser batido e vai ser campeão. Sabemos da nossa responsabilidade. É muito feio o Corinthians não se classificar. Ficar fora na primeira fase é uma vergonha, mas não será a primeira nem a última vez. Estamos trabalhando para fazer nossa obrigação", completou.