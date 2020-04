"Ficarei mais de quatro anos e meio no Barcelona"

Martin Braithwaite imagina um futuro cheio de alegrias no Barça. O jogador de futebol dinamarquês acredita que o futuro tem grandes coisas reservadas para ele no Camp Nou.

Isso fica claro em uma entrevista com a 'ESPN'. "Tenho certeza de que ficarei mais de quatro anos e meio, é assim que vejo na minha cabeça. No momento, só quero jogar, curtir e ganhar títulos com esse time, porque é para isso que estou aqui", confessou.

Com apenas três jogos desde que assinou em fevereiro, ele está ansioso para jogar muitos outros: "Eu olho para todos esses jogadores lendários que jogaram aqui e todos os períodos em que eles tiveram alguns dos melhores times, e para mim um dos objetivos é poder dizer que joguei em um dos melhores times e gerações do Barça".

Todas as suas declarações durante o confinamento tratam dessa linha de sentimento muito envolvido na história da entidade. "Quero que as pessoas olhem para trás e digam: 'Sim, essa foi uma das melhores equipes que já existiu na história do Barça'. Essa é uma grande motivação para mim e vem com muito trabalho. Estou empolgado", ele relatou.

Braithwaite também disse que tentou manter o negócio em segredo e não ficar muito animado até que ele fosse fechado. "Senti que era melhor esperar e ver como as coisas estavam indo. Se eu ficasse 100% sério, minha esposa acabaria descobrindo, mas não havia motivo para excitar as pessoas ao meu redor. Fiquei empolgado, mas sabia que que se eu contasse às pessoas, elas falavam sobre isso todos os dias, conto tudo para minha esposa, mas ela só sabia disso três dias antes de assinar, porque de repente vazou na mídia e não a vi até a tarde, quando lhe disse que tinha que falar com ela. Eu sabia o porquê e ela entendeu", argumentou.

Além disso, ele deu palavras de agradecimento ao Leganés: "Eu não consigo falar melhor sobre o Leganés. A maneira como eles me trataram quando eu tive que sair foi realmente especial para mim. Às vezes, quando você sai de um clube, pode sair com sentimentos contraditórios. Mas eles me entenderam totalmente. É claro que eles achavam que não era justo não conseguirem um substituto, o que eu entendo, mas no final eles foram muito gentis comigo".