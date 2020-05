"Fico com Haaland, ele se encaixaria no Real Madrid"

A Bundesliga volta com um empolgante clássico entre Borussia Dortmund-Schalke 04. Omar Mascarell não estará na equipe de Gelsenkirchen devido a lesão.

O ex-capitão do Real Madrid antes da futura saída de Nübel para o Bayern, analisou a partida em 'El Larguero' da 'Cadena SER' e garantiu que contrataria Erling Haaland para seu ex-time.

"Eu fico com o Haaland, combinaria com a mentalidade do clube", disse sobre o jovem prodígio nórdico. Mascarell confessou que não vê o momento de voltar, embora ainda precise esperar oito ou nove dias por conta de uma lesão.

"Estou ansioso pela volta. Quanto aos clubes, temos um sentimento de alívio. Ainda tenho oito ou nove dias para retornar à equipe", explicou, antes de garantir que entendeu o fato do futebol à portas fechadas: "É uma pena, mesmo para nós, que não haverá torcida. Mas sabemos que é o melhor agora".

Finalmente, ele falou sobre ser capitão e reconheceu que não se vê retornando à Espanha tão cedo. "Me viro bem com o alemão, compreendo tudo e não falo mal, mas fiquei surpreso com ser capitão. Foi só porque tiraram a braçadeira de Nübel, ele jogará no Bayern".