"Fico p... quando dizem que não ganhei nada na Itália"

A Juventus divulgou a relação dos 23 jogadores que estarão disponíveis para Maurizio Sarri na final da Copa da Itália, nesta quarta-feira, contra o Napoli.

Na véspera do jogo, o técnico Maurizio Sarri comandou um treinamento durante a tarde antes da viagem à capital e concedeu entrevista coletiva, em que teve um momento de desabafo.

"Fico p... quando dizem que eu não ganhei nada na Itália. Consegui subir oito vezes em divisões muito difíceis. Garanto que é um desafio difícil. Sei que para os jornalistas acostumados a falar sobre Champions não é muito, mas garanto que é um objetivo complicado", disse Sarri.

A decisão da Copa da Itália

"Vencer nunca é uma conclusão precipitada, amanhã (quarta-feira) será importante jogar para os jogadores, para o clube e para os torcedores. Trabalhamos duro para chegar nessa posição, para jogar jogos como esse, é hora de dar tudo o que temos. Temos feito um bom caminho durante toda a temporada para chegar a esta fase do ano, e por ainda estar na corrida por tudo já é um mérito. Agora, precisamos dar um pouco mais para ganhar o maior número possível de troféus, e transformar esse longo caminho que levamos em algo concreto", avaliou Sarri.

Napoli, o adversário

"Contra a Inter, vi um time que inicialmente tentou pressionar seus oponentes em linha alta e então, não sei se por questões físicas ou relacionadas ao resultado, eles diminuíram. Veremos qual atitude eles vão ter amanhã (quarta). Eles são claramente um equipe difícil de lidar porque, quando eles se fecham, são sólidos, sabem driblar bem. E quando enfrentam, sabem ser muito perigosos. Nos últimos tempos, conseguiram expressar bom futebol em altos níveis. Comparado com o último jogo em que disputamos contra eles, temos que evitar uma série de pequenos erros que, nessa partida, nos fizeram perder a compacidade", analisou o técnico da Juventus.

O time para a final

"Do ponto de vista tático, não há espaço para grandes mudanças. Nosso tridente não deixa as coisas claras para as defesas adversárias, deixando a liberdade de movimento na fase ofensiva. Vamos ver se Dybala ou Ronaldo jogam pelo centro e como vamos começar, não é certo que a formação com a qual começamos a partida seja a mesma que terminamos. Contra o Milan, Cristiano se saiu bem em nível quantitativo, se disponibilizando com um grande gasto energético, mesmo na fase defensiva", iniciou projetando Sarri.

"Quanto a Higuain e Ramsey, Gonzalo não participou do treinamento em grupo, enquanto Aaron treinou por 20 minutos com seus companheiros de equipe. Vamos ver se eles ficam disponíveis para uma parte do jogo", ponderou.

"Do ponto de vista da intensidade, não espero mudanças, sua condição física não muda completamente depois de alguns dias. Será um jogo difícil, pois todos estão nesse período de inatividade longa e atípica. Contra o Milan, nós fizemos um jogo agressivo, tendo o jogo nas mãos, antes da condição física nos levar a gerenciar nossas energias", acrescentou Sarri.

A retomada

"Do ponto de vista mental, tem sido um período difícil para todos, mas já vi os jogadores melhores nesses últimos dias: abertos, sorridentes e prontos para jogar. Talvez eu também tenha melhorado também, sou mais paciente", concluiu o treinador.