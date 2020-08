Vai ter VAR no FIFA 21?

O FIFA 21 será lançado em outubro deste ano e os fãs da franquia EA Sports já estão em contagem regressiva para que finalmente possam testar todos os novos recursos. E uma das expectativas quanto ao novo game é sobre a introdução ou não do VAR.

Já popularizado nas maiores ligas de futebol do mundo, o árbitro de vídeo ainda causa polêmica na vida real, mas ainda não fez sua aparição nos videogames.

Será que a EA Sports irá trazer esta novidade no próximo game da série? Confira:

O FIFA 21 vai ter VAR?

O VAR não será um incluído no FIFA 21, apesar a tecnologia já estar muito difundida no mundo do futebol e presente nas principais competições mundo afora, como a Liga dos Campeões, Premier League, Bundelisga, LaLiga e Ligue 1, todas licenciadas pelas EA Sports.

Parte do motivo da decisão de não incluir o VAR no novo game se resume a uma questão de prioridades da desenvolvedora canadense, que privilegiou outros aspectos de jogabilidade par a nova edição.

"Em relação ao VAR, é uma pergunta muito boa, mas a resposta é não", disse Sam Rivera, principal produtor de jogos da EA, à gamesradar. "Em um videogame, o que acrescentaria à experiência não é muito importante no momento."

"O sistema sabe quando é uma falta ou não, então decidimos nos concentrar em áreas que consideramos de maior prioridade. Isso não significa que não chegará no futuro, mas não há planos de incluí-lo no FIFA 21", complementou Rivera.

O VAR vai ser incluído nos próximos games do FIFA?

Quanto mais o árbitro de vídeo se torna um elemento comum no futebol profissional, mais provável será que ele seja incluído nos próximos games do FIFA.

Uma das principais preocupações para os desenvolvedores de jogos encarregados de criar uma nova edição da FIFA é a experiência imersiva, ou seja, tornar o jogo o mais fiel possível à vida real.

A persistência de não incluir VAR no FIFA contradiz um pouco com esse princípio. Por isso, deve ser apenas uma questão de tempo até que ele seja introduzido ao mundo virtual dos games.

No entanto, não está claro como exatamente o VAR será integrado ao jogo, dado que o computador, como dito por Rivera, não comete erros em relação a questões como faltas ou desvantagens.

O FIFA 21 terá torcida nos estádios?

Curiosamente, o FIFA 21 não incorporará o "novo normal" do futebol, com estádios vazios, que refletiria a nova realidade do esporte no meio da pandemia de coronavírus.

Segundo os desenvolvedores, o objetivo é criar um jogo que mostre o futebol "em sua melhor e mais pura forma".