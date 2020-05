FIFA aprova cinco substituições por jogo

A FIFA confirmou nesta sexta-feira que a IFAB aprovou sua proposta de introduzir uma emenda provisória às regras do jogo, especificamente na seção 3, chamada "Os jogadores". As mudanças entram em vigor imediatamente, embora os organizadores das competições tenham o poder de decidir se aplicam ou não.

"Para evitar ao máximo as paralisações, cada equipe terá três oportunidades para fazer as cinco substituições, que também podem ser realizadas durante o intervalo", afirmou a FIFA.

A entidade também apontou que "essa modificação transitória entra em vigor com efeito imediato, uma vez que será disputado um maior número de partidas em um curto período e com condições climáticas diferentes do esperado, o que pode ter um impacto negativo na saúde dos jogadores".

Além de deixar os organizadores de cada competição livres para aplicar ou não esta alteração de transição, a IFAB e a FIFA decidirão posteriormente se estenderão o período, por exemplo, para competições que terminam em 2021.

A FIFA especificou que a alteração afeta as edições das Leis do jogo 2019-20 e 2020-21, que entrarão em vigor em 1º de junho.

Também foi anunciado que as competições com VAR podem dispensar seus serviços assim que a competição reiniciar, mas "desde que o organizador da competição assim decida".

"No entanto, nas competições que decidirem continuar com o VAR, as Leis do Jogo permanecerão em vigor na sua totalidade e, por extensão, o protocolo do VAR".

A nova redação da Regra 3, "Os jogadores: modificação transitória", é a seguinte:

- As duas equipes podem usar no máximo cinco reservas.

- Para evitar ao máximo as paradas, cada equipe terá três oportunidades para fazer as cinco substituições, que também podem ser realizadas durante o intervalo.

- Se as duas equipes fizerem uma substituição ao mesmo tempo, uma oportunidade de substituição será subtraída de cada uma delas.

- No caso de uma extensão prorrogação ser disputada, ambas as equipes chegarão a ela com o número de substitutos e oportunidades de substituição que eles não usaram.

- Se os regulamentos da competição permitirem mais uma substituição durante a prorrogação, as duas equipes terão uma nova oportunidade, que poderá ser usada antes do início da prorrogação e durante o intervalo dela.

No caso de competições seniores, jogadores que já foram substituídos não podem voltar a entrar durante a partida.