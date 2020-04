Fifa aprova exceção para sub-24 em Tóquio 21

O adiamento dos Jogos Olímpicos para o verão de 2021 fez com que todos no mundo se perguntasse o que aconteceria com o torneio de futebol masculino, já que ele só pode ser disputado por menores de 23 anos. A FIFA, depois de se reunir para avaliar as consequências do coronavírus, recomendou que fosse feita uma exceção e que os jogadores do sub-24 fossem admitidos para Tóquio 2021.