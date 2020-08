FIFA confirma o futuro de Pedro... antes que a própria Roma!

Pedro Rodríguez despediu-se do Chelsea neste domingo após cinco anos com uma mensagem de amor e gratidão. E aos 33 anos, o ex-jogador do FC Barcelona ainda tem fôlego para mais uma experiência na elite.

Nas últimas semanas, tornou-se segredo que Pedro vai jogar pela Roma. São vários detalhes que saíram, como o tipo de contrato e até o salário dele, mas oficialmente ainda não tem nada.

No entanto, a FIFA parecia pouco se importar com esse detalhe. Por engano do 'community manager' ou propositalmente, o órgão confirmou por meio da conta da Copa do Mundo que a próxima aventura do espanhol será com os 'giallorossi'.

“Uma despedida sincera do Chelsea de um Campeão do Mundo. Os nossos melhores votos a Pedro, que inicia um novo capítulo na sua brilhante carreira na Roma”, escreveu o perfil, em resposta ao tweet do ponta espanhol.