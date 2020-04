FIFA deixará cada país definir os prazos da janela

A FIFA trabalha a todo vapor para definir as alterações mais adequadas para os diferentes aspectos do futebol diante da pandemia do coronavírus. Um dos pontos mais importantes é o mercado de transferências.

O jornal espanhol 'AS' afirma que a entidade está preparando um protocolo que será distribuído a todas as federações. O material explicará o caminho a seguir no que diz respeito às contratações.

Segundo a reportagem, a data de início do mercado não precisa ser 1º de julho. Cada país terá o poder de definir seu prazo, dependendo da conclusão dos respectivos campeonatos.

Essa questão dependerá da data em que cada liga conseguir terminar. Emilio García-Silvero, responsável pelo departamento jurídico da FIFA confirmou isso para 'AS'.

O documento que está sendo preparado abordará o tena dos contratos de jogadores, outra questão controversa. A entidade especifica que, para os jogadores que terminarem seus contratos em 30 de junho, o vínculo será ampliado até o final da temporada.