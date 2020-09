FIFA e Conmebol mantêm início das Eliminatórias em outubro

Desde o início da manhã desta terça-feira (15), FIFA e Conmebol se encontram em reunião virtual para debater temas relacionados ao início das Eliminatórias da Copa do Mundo. As duas entidades optaram por manter as datas de outubro, mas ainda não há definição sobre os convocados.

A grande questão são as liberações dos jogadores que atuam na Europa para viajar até a América do Sul. Além disso, cada país tem seu próprio protocolo sanitário e muitos exigem uma rígida quarentena para o retorno. Há expectativa de que até quinta-feira haja uma definição sobre os atletas "europeus".

Programação da CBF

A CBF segue o planejamento normal. Enquanto a comissão técnica voltou aos estádios e monitora "in loco" jogadores aqui no Brasil, a confederação estipulou o dia 21 de setembro como data para realizar a convocação para jogos contra Bolívia, no dia 9 de outubro, em São Paulo, e Peru, em Lima, no dia 14.