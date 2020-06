FIFA garante: haverá 'The Best' em 2020

O prêmio 'The Best', que reconhece o melhor jogador do mundo no ano civil, permanecerá neste atípico 2020. Embora a princípio parecesse que ia ser cancelado, finalmente acontecerá.

E isso ocorre depois que as principais ligas, com exceção da Ligue 1, retomaram o campeonato e, salvo algum problema de última hora, a concluirão em julho, com as competições europeias em agosto.

De acordo com Ramón Fuentes revelado em 'Sport', a FIFA anunciou na terça-feira a todas as associações dependentes do órgão que os prêmios serão mantidos durante este 2020.

Assim, Leo Messi poderia ter um novo sucessor, assim como no 'The Best' feminino, de melhor treinador no futebol masculino e feminino, melhor goleiro, prêmio Puskás e o FIFPRO para o melhor XI.

Por outro lado, a FIFA sabe que é impossível celebrar o Mundial de Clubes no verão de 2021 devido ao atraso da Eurocopa e da Copa América. É por isso que já estão procurando uma nova data.

A favorita, de acordo com Ramón Fuentes, é no verão de 2022. A FIFA quer aproveitar o fato de que a Copa do Mundo será realizada no inverno para realizar uma de suas competições mais importantes no verão.

Na nota divulgada nesta terça-feira às federações, também são ratificadas as mudanças de data dos torneios, dos Jogos Olímpicos às Copas do Mundo de Sub-17 e Sub-20, bem como o sorteio para a fase preliminar e final da Copa do Mundo do Catar.