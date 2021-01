Fifa terá base de dados sobre atletas, clubes, transferências e competições

Em anúncio feito nesta segunda-feira, a Fifa confirmou que lançará a 'Plataforma do Futebol Profissional', uma base de dados oficial do mundo do futebol.

A ideia é armazenar dados com uma ampla série de indicadores de rendimento que reflitam a situação de clubes e ligas de todo o mundo.

A iniciativa oferecerá infomações de 130 mil jogadores profissionais e 4.400 clubes das 211 federações ligadas à Fifa, que terão acesso à plataforma para consulta.

A intenção é dar um passo adiante nas estratégias de desenvolver o futebol e promover a profissionalização com acesso a dados do esporte, possibilitando o monitoramento de uma forma globalizada.