Fifa pagará o salário de Joe Gomez enquanto estiver lesionado

O Liverpool vive surto de desfalques no setor defensivo, crise que foi agravada durante as disputas das seleções. Joe Gomez foi um deles. Com problema sofrido durante treino da Inglaterra, ele teve que ser submetido a cirurgia e terá longo período de recuperação.

Segundo o jornal 'Mirror', porém, o clube não precisará pagar o salário do zagueiro de 23 anos, que ganha 90 mil euros semanais. Enquanto ele estiver em tratamento, uma espécie de seguro assinado pelas seleções faz a Fifa ser obrigada por se responsabilizar com esses custos.

Para que essa cláusula seja ativada, é necessário que o jogador lesionado fique afastado por mais de 28 dias em função do tratamento. Esse acerto também estabelece que o limite máximo desembolsado pela Fifa é de 7,5 milhões de euros.

Neste domingo, a má notícia que chegou ao Liverpool foi a lesão de Andrew Robertson. Com isso, toda a linha defensiva titular de Jürgen Klopp está no departamento médico.

Além de Joe Gomez e Robertson, o técnico alemão já não contava com Virgil Van Dijk, com longo tratamento de seu ligamento cruzado; Fabinho, com lesão muscular; e Trent Alexander-Arnold, que teve de sair de campo contra o Manchester City.