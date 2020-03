FIFA pensa em unificar os mercados de inverno e verão

A pandemia causada pelo coronavírus mantém as incertas as situações de clubes, jogadores e federações a respeito de datas, contratos e competições.

Em meio a essa paralisação exigida pela crise do Covid-19, as especulações já envolvem o possível formato que o próximo período de transferências poderia ter. A imprensa italiana afirma que a FIFA está trabalhando para estabelecer um mercado de 16 semanas.

Os líderes de alguns clubes deram sua opinião ao longo da semana e Andrea Berta, por exemplo, dirigente do Atlético de Madrid, desenhou um cenário inédito para o calendário de contratações.

"Para mim, poderia ser eliminada a janela de transferências do meio do ano, que poderia coincidir com o final dos campeonatos. Poderíamos permanecer com as equipes atuais até janeiro, para a reabertura do mercado. Seria a coisa mais lógica", afirmou.

No entanto, de acordo com o jornal 'Tuttosport', a FIFA está considerando a possibilidade de unificar as duas janelas de transferência e determinar um mercado único de quatro meses.

O período de transferência poderia começar em meio a uma crise econômica, devido à pandemia de coronavírus, e até um número limitado de operações poderia ser estabelecido para os clubes.