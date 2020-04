FIFA propõe cinco substituições por jogo na volta ao futebol

A FIFA enviou ao International Board (IFAB), o órgão encarregado de preparar e modificar as regras do jogo, uma proposta para estender até cinco substituições nos jogos quando forem jogados novamente, no momento em que o coronavírus permitir.

Segundo a "EFE", fontes da maior organização de futebol do mundo, esta considerou a IFAB "uma proposta para relaxar temporariamente a Regra 3, a fim de permitir um maior número de substituições, a critério do organizador da competição em questão".

Assim, em competições onde menos mudanças são permitidas até o momento (três em partidas absolutas por categoria) "cada equipe pode ter a possibilidade de usar até cinco substituições durante a partida, com a opção de uma substituição restante adicional durante horas extras, quando aplicável".

Segundo essas fontes, essa proposta se deve à consideração de que o princípio fundamental da FIFA é a "saúde" e que "nenhum jogo ou competição merece arriscar uma única vida humana; portanto, o futebol só deve ser retomado quando as autoridades de saúde e os governos dizem que é absolutamente seguro e não prejudica os serviços de saúde prestados às populações".

Por esse motivo, o organismo mundial entende que, quando as competições voltarem à ação, "é provável que elas enfrentem um cronograma de partidas congestionado, com uma frequência de partidas disputadas em semanas consecutivas acima do normal".

"A segurança dos jogadores é, portanto, uma das principais prioridades da FIFA. Uma preocupação a esse respeito é que a frequência das partidas, que é maior que o normal, possa aumentar o risco de possíveis lesões devido à consequente sobrecarga de jogadores", apontaram as mesmas fontes. Já havia escapado que a Premier League havia feito esse pedido, que agora parece extensível a todo o mundo do futebol.