FIFA quer todas competições concluídas em campo

Ainda não se sabe o que acontecerá no mundo do futebol. Existem competições que estão certas de que voltarão se a crise da saúde permitir, mas há outras que apostam que o curso está terminado.

Na FIFA, a intenção é que as competições sejam concluídas. Esse é o desejo da mais alta cúpula do futebol.

De acordo com 'Sky Sports', a entidade publicará entre terça e quarta-feira desta semana uma série de recomendações nas quais orientará as autoridades locais do esporte no sentido de que todas as competições terminem em campo.

Serão os países que decidirão como e quando, respeitando as orientações dos governos diante da situação da saúde em seus casos específicos. A FIFA precisará ser o mais flexível possível, para que todos os países possam terminar o campeonato e para ajustar jogos nacionais com torneios continentais.

Também é esperado que a FIFA, no mesmo documento, trate sobre o mercado de transferências: tudo parece indicar que a data de abertura da janela terá que ser adiada para que as competições sejam concluídas. Além disso, deve haver decisões a respeito dos jogadores que tem contratos acabando em 30 de junho e que teriam que estender seus vínculos para concluir a temporada com suas atuais equipes.